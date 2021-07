Seat Ibiza und Arona: Frisch gebügelt und gestärkt

Wolfgang Wurm, Geschäftsführer von Seat und Cupra Austria, verkündet stolz: „Vom Ibiza sind seit 1984 in fünf Generationen rund 6 Millionen Fahrzeuge vom Band gelaufen. Aktuell sind in Österreich nahezu 70.700 Ibiza und 10.500 Arona (Start 2017) unterwegs!“ Und das heurige Jahr hat vielversprechend begonnen: Der Ibiza führt im ersten Halbjahr sein Segment an, der Arona liegt auf Platz drei bei den SUV.