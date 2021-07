Naturdenkmal-Rodung ruft Umweltanwalt auf den Plan

Schwaz – Seit fast zehn Jahren ruht das Minkus-Schlössl hoch oben über Schwaz in einem Dornröschenschlaf. Dabei hätte das denkmalgeschützte Gebäude am Pirchanger – der Top-Wohnlage in Schwaz – wahrscheinlich so manches zu erzählen. Kratzt man etwas fester an der bröckelnden Fassade, kommt jedenfalls allerhand Interessantes ans Licht. Aktuell sorgt auch die Landesumweltanwaltschaft mit einer Beschwerde dafür.