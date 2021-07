„Wieder einmal Pionier sein“: Zillertal sagt "Ja" zum Mobilitätskonzept

Die Abstimmung in der Festhalle Fügen fiel eindeutig aus.

Fügen – Mit deutlicher Mehrheit haben am Donnerstag auch die Fügener TVB-Mitglieder für die Ortstaxenerhöhung um 1,25 € zur Umsetzung des Zillertaler Mobilitätskonzepts gestimmt. Von 2200 Mitgliedern waren 100 anwesend. 88 sagten „Ja“ dazu, was aufgrund der Stimmgewichtung zu 1246 Ja- und 254 Nein-Stimmen führte. In der Diskussion hatten sich auch ein Lkw-Transportunternehmer, ein Campingplatzbetreiber und eine Regio-Taxi-Unternehmerin für das Konzept ausgesprochen, auch wenn sie nicht unmittelbar davon profitieren.