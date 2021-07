Angriffe auf Einsatzkräfte in deutschen Hochwassergebieten

Rund 30.000 Menschen in den Flutgebieten in Deutschland haben derzeit kein Trinkwasser, keinen Strom oder müssen sogar auf beides verzichten.

Köln – Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) haben in den Hochwassergebieten Deutschlands mitunter mit Angriffen und Beleidigungen zu kämpfen. „Wenn sie mit Einsatzfahrzeugen unterwegs sind, werden sie mit Müll beschmissen", sagte THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" am Samstag. „Das geht dann so weit, dass unsere Helferinnen und Helfer beschimpft werden".