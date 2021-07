TT.com Regionalliga: Unterland-Derby Kufstein vs. Wörgl endet 1:1

Der FC Kufstein und der SV Wörgl trennten sich im Unterland-Derby in der 1. Runde der TT.com Regionalliga Tirol am Samstag mit 1:1. Sinan Bicer brachte die Wörgler in der 58. Minute in Führung, Daniel Wurnig gelang wenige Minuten später der Ausgleich für die Kufsteiner. TT.com übertrug das Spiel live.