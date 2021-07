Tausende feierten Christopher Street Day in Berlin

Das Motto des heurigen CSD in Berlin lautet „Save Our Community - Save Your Pride“.

Der Zug setzte sich am frühen Samstagnachmittag in der Leipziger Straße in Bewegung und zog zunächst in Richtung Potsdamer Platz. Die Route geht vorbei am Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und soll an der Urania in Berlin-Schöneberg enden. Die Polizei rechnete mit rund 20.000 Teilnehmenden.