Bitteres 1:1! WSG Tirol kassiert gegen Admira Last-Minute-Ausgleich

Innsbruck - Für die WSG Tirol waren zum Auftakt der Bundesliga-Saison drei Punkte zum Greifen nahe. Doch die Wattener brachten vor nur 1.200 Zuschauern auf dem Innsbrucker Tivoli die Führung Maxime Awoudja aus der 60. Minute nicht über die Runden. Als alles schon mit einem WSG- Sieg rechnete, bewahrte Wilhelm Vorsager in der 94. Minute Neo-Admira Coach Andreas Herzog vor einem Fehlstart.

Herzog ließ die verjüngte Admira in einem auf dem Papier offensiven 3-4-3 agieren, doch die vom herausragenden Raffael Behounek organisierte WSG-Abwehr konnte sie kaum knacken. Ein Starkl-Schuss ans Außennetz (15.) und ein Kopfball von Marlon Mustapha an die Stange (20.) waren in der ersten Halbzeit die einzig nennenswerten Offensivaktionen.