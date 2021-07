Mit Handy beschäftigt: Alklenkerin überschlug sich in Stans mit Pkw

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall in Stand verletzt.

Stans – Unter starkem Alkoholeinfluss baute eine 31-jährige Österreicherin am Samstagvormittag in Stans kurz vor Schloss Tratzberg einen schweren Autounfall: Weil sie mit ihrem Handy hantiert hatte, kam sie beim Überholen eines anderen Autos auf der L 215 in östliche Richtung von der Straße ab.