Schwere Gewitter: Murenabgang in Uderns, Tiere starben bei Überschwemmung

Innsbruck – Am Samstag haben sich erneut schwere Gewitterzellen über Tirol gebildet. Neben einem starken Gewitter in Seefeld und heftigen Unwetterzellen in Landeck und Reutte am Nachmittag waren dann vor allem das Tiroler Unterland zwischen Innsbruck und Schwaz sowie das Zillertal betroffen.

Eine starke Gewitterzelle bei Innsbruck teilte sich nach 16 Uhr und zog zum einen abgeschwächt in Richtung Bayern weiter. Im zweiten Fall nahm sie an Stärke zu und zog in Richtung Schwaz. Dieses Gewitter war sehr kräftig, es kam zu massiven Hagelschlägen. Die Zelle zog über das Zillertal. In Ried war am frühen Abend eine Unterflurtrasse überflutet. Es kam zu Rückstauungen, die Feuerwehr war bis nach 19 Uhr mit den Abpumparbeiten beschäftigt.