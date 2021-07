Österreichischer Bergsteiger in Südtirol tödlich verunglückt

Bozen – Ein seit Freitag vermisster österreichischer Bergsteiger ist am Samstag in Südtirol auf der Punta Bianca im Ahrntal tot aufgefunden worden. Nachdem der Tourist in einer Pension in Taufers übernachtet hatte, wollte er zur Schutzhütte Gran Pilastro aufsteigen. Am Abend schlugen Familienmitglieder Alarm, weil der Mann nicht ans Telefon ging. So begann die Suche.