Striktes Vorgehen gegen Corona: Proteste gegen Lockdown in Sydney

Zusammenstöße mit der Polizei hat es bei Protesten gegen den Lockdown in Sydney gegeben.

Sydney, Reykjavik, Warschau – Bei Protesten gegen den seit rund einem Monat geltenden Corona-Lockdown in Sydney ist es zu Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei gekommen. Protestierende in der bevölkerungsreichsten Stadt Australiens bewarfen die Sicherheitskräfte gestern mit Flaschen und Blumentöpfen. Laut Polizei gab es zahlreiche Festnahmen. Im ganzen Land steigt der Unmut wegen der Gesundheitspolitik der Behörden.

Die Organisatoren hatten den Protest als „Freiheits“-Kundgebung betitelt und in Online-Netzwerken bekannt gemacht, die häufig zur Verbreitung von Falschnachrichten über Impfstoffe und Verschwörungstheorien genutzt werden. Auch in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens, gingen Tausende Menschen auf die Straße. Weitere Demonstrationen waren in anderen Städten geplant.