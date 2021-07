Abfall für immer mehr Österreicher eine wertvolle Ressource

Wien – Das Image der Abfallwirtschaft hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Während 2018 nur die Hälfte der österreichischen Bevölkerung Abfälle als wichtigen Teil einer ökologischen Kreislaufwirtschaft einstufte, hat sich dieser Wert in den letzten drei Jahren auf zwei Drittel erhöht. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich, wenn es um die Betrachtung von Abfällen als wertvolle Ressource geht: Dieser Aussage stimmen fast 70 Prozent der Österreicher zu, 2018 waren es nur 56 Prozent. Auch sind sich sieben von zehn Österreichern darüber im Klaren, dass Abfälle wichtige und knappe Rohstoffe, so genannte Sekundärrohstoffe, liefern.