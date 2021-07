Strafprozess um Immo-Deals im Vatikan startet

Vatikanstadt – Im Vatikan steht einer der größten Strafprozesse seiner Geschichte an: Ab kommendem Dienstag (27. Juli) wird geklärt, wer für den Finanzskandal im Staatssekretariat verantwortlich ist. Erstmals muss sich dabei ein Kardinal der römisch-katholischen Kirche vor dem vatikanischen Strafgericht verantworten. Insgesamt stehen neun Männer und eine Frau aus Kirchen- und Laienämtern vor Gericht.

In der Anklageerhebung geht man von einer riskanten und nach Überzeugung der Strafverfolger von Betrügern vorangetriebenen Investition des Heiligen Stuhls in eine Immobilie im Londoner Stadtteil Chelsea aus. Ein erheblicher Teil der rund 350 Millionen Euro, die das vatikanische Staatssekretariat für den Erwerb des ehemaligen Lagerhauses bezahlt haben soll, stammt aus dem Fonds des so genannten Peterspfennigs. Das ist eine Spende für karitative Zwecke sowie für allgemeine Aufwendungen des Kirchenstaats, zu welcher der Papst jährlich aufruft. Die Anklagen lauten unter anderem auf Veruntreuung, Korruption, Erpressung, Geldwäsche, Betrug, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung.