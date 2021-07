Kaiserwetter und gute Laune beim TT-Café in Kufstein

Kufstein – Heitere Sommerstimmung bei strahlendem Sonnenschein war gestern am Fischergries angesagt. Das TT-Café machte nach der von Corona erzwungenen Pause wieder Station in der Festungsstadt. Ein Gratis-Frühstück mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Gebäck aus der Hofer Backbox, Silberquelle-Mineralwasser und Musik von Prime Time zog wieder viele Besucher an. Vor dem Eintritt ins Veranstaltungsgelände mussten aber erst genaue 3-G-Kontrollen am Einlass passiert werden. Ohne entsprechenden Nachweis gab es keinen Eintritt, damit sich die TT-Café-Besucher rundum sicher fühlen konnten.