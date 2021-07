Elfjährige beim Sommerrodeln im Außerfern schwer verletzt

Biberwier – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Sommerrodelbahn in Biberwier. Eine Elfjährige verlor bei der Talfahrt in einer Kurve die Kontrolle über die Rodel. Das Mädchen wurde über die Betonbahn geschleudert. Die junge Urlauberin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Garmisch in die Klinik geflogen. (TT.com)