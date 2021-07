Freundschaft und Vorurteile: Auf dem Tisch nach Anatolien

Aber der Reihe nach: Der Österreicher Jonas hat sich im Türkei-Urlaub in Aynur verschaut. Die ist zwar auch Österreicherin, aber eben mit Migrationsgeschichte. Jonas erzählt seiner besten Freundin Luiza von der Strandschwärmerei – und die eifersüchtelt sich ins „Stell dir vor“. Schließlich wisse ja jeder, wie „die Türken“ so sind. Er hält dagegen. Mit Vorstellungen, die nicht weniger stereotyp sind wie der krass-klappmesserschwingende Kemir, den Luiza aus der Klischee-Kiste kramt. Kurzum: „Türkisch Gold“ stellt nicht zuletzt die verheerende Wirkmacht von ahnungslosen Ahnungen aus. Neu ist das Stück nicht. Es wurde 2006 in der Schweiz uraufgeführt. 2010 kam es in Salzburg zur österreichischen Erstaufführung. 2015 war es – als Gastspiel des Landestheaters Schwaben – in Landeck zu sehen. Schon der Umstand, dass der Stoff in eineinhalb Jahrzehnten kaum an tagesaktueller Dringlichkeit verloren hat (und zum Dauerbrenner postmigrantischer Bühnenpädagogik wurde), sollte nachdenklich machen.