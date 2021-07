Streit an Tankstelle in Zams eskalierte: Mann zog Messer

Zams – Der Streit zwischen drei Männern an einer Tankstelle in Zams eskalierte am Samstagabend völlig. Gegen 18.45 Uhr entwickelte sich zwischen einem 31-Jährigen und zwei jüngeren Männern (18, 22) ein Wortgefecht. Die hitzige Diskussion mündete schließlich in einem Handgemenge.