Ein streitbarer Ex-Minister: Hubert Gorbach wird 65

Untrennbar mit dem Namen Gorbach verbunden ist sein als Verkehrsminister nicht realisiertes Vorhaben, auf Österreichs Autobahnen eine flexible Höchstgeschwindigkeit mit einem Maximum von 160 km/h einzuführen. Andere „markante Aktivitäten“ wie Tunnelbauten oder Bahnhöfe seien den Menschen ebenfalls im Gedächtnis geblieben, sagt Gorbach. In die Schlagzeilen geriet er auch wegen der Telekom-Affäre (ohne Gerichtsverfahren gegen ihn) – und weil er wegen seiner Vorarlberger Politikerpension vor Gericht zog. Dazu kommt Gorbachs Brief an den damaligen britischen Finanzminister Alistair Darling – mit der Anmerkung „The world in Vorarlberg is too small“.