Berüchtigter US-Serienmörder mit 77 Jahren in Haft gestorben

Los Angeles – Ein kalifornischer Serienmörder, der einst in einer TV-Dating-Show um die Gunst junger Kandidatinnen warb, ist mit 77 Jahren gestorben. Rodney Alcala, der im Corcoran State Prison einsaß, sei am Samstag an natürlichen Ursachen gestorben, teilte die Gefängnisbehörde mit. In Kalifornien war er wegen fünf Morden in den Jahren zwischen 1977 und 1979 verurteilt worden.