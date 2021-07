Es ist nie zu spät, wieder eine Familie zu sein

Es gibt Bilder, die so eine Kraft entfalten, dass man selbst zu Tränen gerührt ist. Dabei spielt sich die Szene Tausende Kilometer weit entfernt ab, die Beteiligten hat man davor noch nie gesehen. Trotzdem baut man eine emotionale Bindung auf. Weil man in den Gesichtern der fremden Menschen lesen kann, wie ein tiefer Schmerz, eine unfassbare Trauer und die jahrelange Ungewissheit in diesem einen Moment in pures Glück verwandelt werden. Man freut sich einfach mit, dass ein Vater nach 24 Jahren seinen Sohn endlich wieder in die Arme schließen kann.