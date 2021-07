26-Jähriger wollte am Sonntag in Innsbruck seine eigene Mutter töten

„Er war bei ihr zu Besuch“, sagt Ernst Kranebitter von der Kriminalpolizei. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der junge Österreicher seine Mutter zuerst bedroht und dann so stark gewürgt haben, „dass sie über einen längeren Zeitraum das Bewusstsein verloren hat“. Anschließend sei der 26-Jährige mit einem Messer auf sie losgegangen. „Die Frau konnte sich aber in ihrem Schlafzimmer verbarrikadieren.“ Der mutmaßliche Täter floh. „Er wohnt auch in Innsbruck, in der Nähe der Altstadt, wo er schließlich auch angetroffen und verhaftet werden konnte“, berichtet Kranebitter. Zum Geschehen befragt werden konnte er erst gestern im Laufe des Abends, Ergebnisse der Einvernahme waren bei Redaktionsschluss unbekannt. Im Dunkeln liegt daher das Motiv. „Der 26-Jährige war nicht alkoholisiert, ob er Drogen genommen hat, wissen wir noch nicht.“