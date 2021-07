Von „Bierdimpfe“ bis „Zwidawurzn“: Das große Quiz für Bayrisch-Profis

Der Haussegen bei den Eberhofers hängt schief: Leopold (Gerhard Wittmann, r.) ist sauer auf seinen Bruder Franz (Sebatian Bezzel, Mitte) und Susi (Lisa Maria Potthoff, l.) hat etwas an der aktuellen Wohnsituation auszusetzen.

"Lawara" gehen nicht nur dem Eberhofer Franz gehörig auf die Nerven. Wenn es ihm "pressiert", dann kennt der Polizist aus Niederkaltenkirchen kein Pardon. Und ein "Noagal" geht gar nicht, wenn er mit seinen Spezeln unterwegs ist. Sie verstehen? Wenn ja, dann sind Sie auf dem besten Weg, einer unserer Quiz-Champions zu werden. Also auf geht's zum Bayrisch-Test.

Unter den Besten verlosen wir zum Filmstart vom "Kaiserschmarrndrama" 50x2 Kinotickets für die Vorstellung am 5. August 2021 um 20 Uhr im Metropol-Kino in Innsbruck. Die Teilnahme am Quiz-Gewinnspiel ist bis 27. Juli (12 Uhr) möglich.