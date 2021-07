Idyllischer Urlaub am Chiemseee: Zum Elterndienst in den Kuhstall

Am Bauernhof darf man nicht nur Katzen streicheln.

Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, Kleintierhaus: Sechs Kinder kuscheln mit Kaninchen, füttern die Ziege, streicheln das Schaf. Drei Väter stehen sich die Beine in den Bauch, einer noch in Schlafanzug und Pantoffeln, einer mit dampfendem Kaffee in der Hand, der dritte noch gar nicht ansprechbar. Es ist definitiv zu früh für einen Urlaubsmorgen, aber zu spät, um sich zu drücken – der Nachwuchs ist ohnehin wach und fordert sein Recht. Das Kindergeplapper wird immer wieder vom Niesen zweier Väter unterbrochen. „Katzenallergie?“, fragt der eine. „Heuschnupfen!“, sagt der andere. Mitfühlende Blicke bei allen dreien.