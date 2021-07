Granaten in Absam und Waidring gefunden

Absam, Waidring – Der Polizei Hall wurde am Sonntagvormittag der Fund einer Sprenggranate in einem Bachbett in Absam gemeldet. Bei der anschließenden Begehung des Fallbachs stießen die Polizisten auf eine fünf Zentimeter große Wurfgranate, eine 7,5 Zentimeter große Sprenggranate, eine leere Sprengladung sowie drei Kilo Munitionsschrott. Der verständigte Beamte des Entminungsdienstes konnte das Kriegsmaterial sichern und entfernen.