Brände auf Sardinien: Hunderte Menschen evakuiert

Oristano – Hunderte Menschen sind am Sonntag evakuiert worden, nachdem unweit von Oristano im Norden Sardiniens mehrere Brände ausgebrochen sind. Evakuiert wurden auch die Patienten eines Seniorenheims. Weitere 30 Familien mussten in der Kleinortschaft Borore wegen dichtem Rauch und hohen Temperaturen infolge des Brands evakuiert werden.

Obwohl die Strafen für Brandstiftung sehr streng sind und vier bis zehn Jahre Gefängnis drohen, sind Feuer nach wie vor eine sommerliche Plage in Italien. Viele werden aus bauspekulativen Gründen gelegt. Vor allem im Süden wolle man dadurch aber auch die staatliche Aufforstung erzwingen, berichteten Experten. Für die Forstarbeiten würden dann Arbeitslose aus der Region eingesetzt.

Im Kampf gegen einen Brand im bergigen Busch- und Waldland zwischen den Städten Narbonne und Carcassonne haben die französischen Behörden über 1000 Feuerwehrleute und Retter eingesetzt. Das teilte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag via Twitter mit. Zudem waren Löschflugzeuge im südfranzösischen Département Aude im Einsatz. Verletzt wurde nach Medienberichten zunächst niemand. Die Region am Mittelmeer ist bei Urlaubern beliebt.