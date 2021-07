60-Jähriger starb bei Rafting-Unfall in Matrei

Matrei in Osttirol – In Osttirol ist am Sonntag ein 60-Jähriger beim Rafting ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend berichtet, bestieg eine größere Urlaubergruppe aus Tschechien gegen 10.30 Uhr an der Isel im Bereich der Einmündung Kalserbach drei clubeigene Raftingboote. Im letzten Boot saßen fünf Personen – teilweise mit Erfahrung, jedoch ohne lizenzierte Rafting-Guide-Ausbildung.