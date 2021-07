Sturz und Defekt ließen Olympia-Traum von Tiroler Knabl platzen

Tokio – Ein defektes Rad und ein geschwollener Fuß haben den Tiroler Alois "Luis" Knabl aus seinen Spitzenplatz-Träumen im olympischen Triathlon geworfen, nachdem er am Montag in Tokio zu Sturz gekommen war. Lukas Hollaus wurde mit 3:55 Minuten Rückstand 34. Gold ging nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen in 1:45:04 Stunden an den Norweger Kristian Blummenvelt, Silber an den Briten Alex Yee, Bronze eroberte der Neuseeländer Hayden Wilde.