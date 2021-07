„Verstehe nicht, warum man am Berg Müll liegen lässt“

Innsbruck – Es ist ein Genuss, am Berg den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Das Panorama zu genießen. Doch das, was man ganz nah sieht, das verdirbt vielen Wanderern und Erholungssuchenden oftmals die Freude. An den idyllischsten Plätzen liegen plötzlich Getränkedosen am Boden, daneben die Plastikverpackung eines Müsliriegels, und wenige Schritte später tritt man fast auf die Reste einer Grillfeier. „Ich finde das echt besorgniserregend, was man so alles bei einer Wanderung im Wald oder am Berg in Richtung Seegrube entdeckt“, sagt ein Innsbrucker. Eine andere Einheimische meint: „Das ist verantwortungslos, ich verstehe nicht, wie man unsere schöne Natur so behandeln kann.“