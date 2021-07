Tiroler Informatiker will das Bröckeln der Berge vorhersagen

Mit Sensoren will der Tiroler Informatiker Jan Beutel Muster bei der Bewegung von Gestein messen und so vor Felsstürzen warnen.

Innsbruck – Felsstürze häufen sich, die Erderwärmung trägt mit Schuld daran. Und immer öfter wird auch bewohntes Gebiet durch diese Naturereignisse bedroht. Der Tiroler Informatiker Jan Beutel, der lange an der ETH Zürich forschte, will den Siedlungsraum vor Katastrophen bewahren und an der Innsbrucker Uni „die nächste Generation intelligenter Sensoren entwickeln“.