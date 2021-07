Iselschützer setzen ein Zeichen

Oberlienz – Den Fluss erleben – das stand im Mittelpunkt des gestrigen Fests am Iselufer in Oberlienz. Geladen hatten der WWF, der Naturschutzbund Österreich, die Organisationen „Birdlife“ und „natopia“ und der Alpenverein Matrei in Osttirol. Auch junge Menschen, die bei der Initiative „Riverwalk“ die Isel erkundet hatten, waren dabei.

Ein Plädoyer für die Isel in Gedichtform kam von Bernd Lötsch, seines Zeichens Biologe und Wegbereiter der Naturschutz-Bewegung in Österreich. „Osttirol ist mir noch aus den Zeiten vor der Gründung des Nationalparks Hohe Tauern vertraut“, meinte Lötsch. „Und mir blutet das Herz bei jedem Gewässer, das verbaut werden soll.“

Auch der Isel droht die Verbauung, und zwar in Form von geplanten Kraftwerken an ihren Zubringern, unter anderem dem Kalserbach und dem Tauernbach. „Der Fluss muss in seiner Gesamtheit geschützt werden“, fordert Marianne Götsch vom WWF, die hofft, dass die Kraftwerkspläne nicht umgesetzt werden. Die Ausweisung als Naturschutzgebiet steht bevor, allerdings betrifft das nicht das gesamte Flusssystem der Isel. Nun appelliert der WWF an das Land, dieses Vorhaben zu überdenken.