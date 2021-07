„Mein Lieblingstier heißt Winter“: Schockgefrostet im Dino-Park

Doch im Nom de Plume klingt nicht nur Freude am Fettigen an, sondern eben auch am Schmalzigen, am Pathos des offensiv Populären also, an Operetten-Schmelz und Hefterlroman, Kokolores und Kolportage. Das alles führt Ferdinand Schmalz in seinem ersten Roman zusammen. Der heißt „Mein Lieblingstier heißt Winter“ – und lässt sich denn auch als Krimi lesen. Jedenfalls spielt der Autor mit den Versatzstücken des Genres. Gesucht wird diesmal zwar kein Mörder. Aber ein Selbstmörder. Beziehungsweise dessen Leiche. Die hätte Tiefkühlkostvertreter Schlicht abholen sollen. So hat er es seinem Stammkunden, dem promovierten Rehragout-Genießer Schauer versprochen. Schauer war sterbenskrank und wollte Schluss machen. Das ist seit 2017 bekannt. Da gewann Ferdinand Schmalz für einen Auszug von „Mein Lieblingstier heißt Winter“ den Klagenfurter Bachmann-Preis. Erst jetzt erfährt man: Die Kühltruhe, die Schockfrostsuizid-Erfüllungsgehilfe Schlicht entsorgen soll, ist nur mit Rehragout gefüllt.