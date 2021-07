WSG Tirol ortet nach dem Auftakt noch viel Luft nach oben

Innsbruck, Wattens – „Natürlich wäre es beruhigend gewesen, mit einem Heimsieg zu starten, und hätten wir die Admira in Unterzahl in den letzten zehn Minuten schachmatt setzen müssen, anstatt die Kontrolle zu verlieren. Ich bin aber der Meinung, dass wir mit einem Topteam zur Wiener Austria reisen. Wir werden auch auf der Ersatzbank stärker sein“, blickte WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger gestern bei seiner Spionage-Reise zum Kärntner Derby noch einmal in den Rückspiegel und auch gleich voraus.