Offenbar Wolf im Mühlviertel abgeschossen

Helfenberg – In Helfenberg im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach dürfte ein Wolf abgeschossen worden sein. Spaziergänger fanden am Samstag den Kadaver in einem Wald. Eine Untersuchung soll nun klären, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, und wie er zu Tode gekommen ist. Da im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien zuletzt immer wieder Wölfe gesichtet wurden, erscheine es nicht unwahrscheinlich, dass es sich um einen solchen handelt, so das Land Oberösterreich in einer Aussendung. (APA)