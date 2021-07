Vandalen beschmierten in Seefeld Altar und Ambo mit blauer Farbe

Seefeld – In der Zeit vom 17. bis 24. Juli trieben Vandalen in Seefeld am steinernen Kreuzweg ihr Unwesen. Die Unbekannten besprühten mehrere geweihte Steine, den Altar sowie den Ambos mit blauer Farbe. Eine hölzerne Sitzbank beschädigten sie ebenfalls, indem sie das oberste Holz gewaltsam entfernten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)