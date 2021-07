Spanier Munar scheiterte bereits in erster Runde der Generali Open in Kitzbühel

Endstation in Runde eins für Jaume Munar in Kitzbühel.

Kitzbühel - Für den Spanier Jaume Munar ist beim Tennis-ATP-Turnier in Kitzbühel bereits in der Auftaktrunde Endstation gewesen. Der als Nummer neun gesetzte Weltranglisten-67. unterlag dem Slowaken Jozef Kovalik am Montag nach fast zwei Stunden Spielzeit mit 4:6,4:6. Sein Achtelfinalgegner ist entweder der Tscheche Jiri Vesely oder der Lette Ernests Gulbis. Österreich ist in Abwesenheit des verletzten ÖTV-Stars Dominic Thiem mit drei Akteuren im Hauptfeld des Sandplatz-Events vertreten.