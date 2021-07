Proteste auf den Philippinen bei Dutertes letzter Rede zur Lage der Nation

In der Nähe des Repräsentantenhauses in Quezon City protestierten Tausende Gegner gegen Dutertes Pläne, bei der Abstimmung im Mai nächsten Jahres als Vizepräsident anzutreten.

Manila – Der umstrittene philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat in seiner letzten Rede zur Lage der Nation noch einmal seinen harten Kurs gegen Drogenkriminelle verteidigt. „Wir haben im Kampf gegen die Verbreitung von Drogen noch einen langen Weg vor uns", sagte er am Montag in der fast dreistündigen Ansprache.