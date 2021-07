Zwei 14-Jährige in England wegen Mordes an Teenager verurteilt

Reading – Zwei 14-Jährige sind von einem Gericht in England wegen Mordes an einem 13-Jährigen schuldig gesprochen worden. Die Teenager hätten den Burschen zusammen mit einem 14 Jahre alten Mädchen in einem Park in der Stadt Reading in einen Hinterhalt gelockt, urteilte das Gericht am Montag. Einer der beiden war zum Tatzeitpunkt noch 13 Jahre alt. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Den beiden Tätern droht lebenslange Haft.