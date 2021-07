Fett im Kochtopf löste Brand in Wohnung in Fieberbrunn aus

Fieberbrunn – Erhitztes Fett in einem Kochtopf hat Montagfrüh für einen Brand in Fieberbrunn gesorgt. Die Hausbewohnerin (22) hatte noch versucht, mittels Handfeuerlöscher einzugreifen; jedoch vergebens. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an und wurde den Flammen schließlich Herr.