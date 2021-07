Abgetrennte Hand nach Forstunfall in Oberösterreich wieder angenäht

Wien/Hinterstoder – Ein Forstarbeiter hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Hinterstoder im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf mit einer Motorsäge die linke Hand abgetrennt. Laut Polizei dürfte der Mann mit laufender Motorsäge gestolpert sein. Im Linzer Kepler-Uniklinikum gelang es den Ärzten die Hand wieder anzunähen, wie das Spital am Dienstag berichtete.