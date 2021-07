Kellereinbruch in Innsbruck: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Innsbruck – Beim Einbruch in ein Kellerabteil eines Wohnhauses der Sebastian Scheel Straße in Innsbruck richteten unbekannte Täter zwischen dem 9. und dem 26. Juli enormen Schaden an: Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten auf bislang unbekannte Weise widerrechtlich Zutritt zu den Kellerabteilen des Wohnhauses.