Bozner Platz ist noch keine g’mahte Wiesen

Bei der Neugestaltung des Bozner Platzes gibt es die nächste Verzögerung. Im Herbst kommt das Projekt erneut in den Gemeinderat.

Innsbruck – Von wegen Sommerpause. In der Landeshauptstadt rumort es schon wieder. Im Zentrum: die Neugestaltung des Bozner Platzes. Wie berichtet, musste bei der Gemeinderatssitzung am Freitag aufgrund eines „Formalfehlers“ die weitere Beschlussfassung zur Umsetzung des Großprojekts verschoben werden. Die nächste reguläre Sitzung findet erst am 13. Oktober statt.