Rafting und seine Risiken: „Der Fluss ist jeden Tag anders“

Innsbruck, Lienz – Vorbei an moosbewachsenen Felswänden und dichten Uferwäldern, mitten durch nahezu unberührte Natur – Tirols Flüsse und die sie umgebenden Landschaften mit einem Wildwasserboot zu erkunden, kann ein unvergessliches Erlebnis sein. Rafting, so heißt dieser Sport, birgt aber auch Gefahren. Zwei Menschen starben heuer bereits bei Unfällen, jeweils auf der Isel in Osttirol. Mitte Juni wurde ein 28-Jähriger ins Wasser geschleudert und abgetrieben, tags darauf fanden Einsatzkräfte seine Leiche. Erst am vergangenen Sonntag konnte ein 60 Jahre alter Tscheche nur noch tot geborgen werden, nachdem eine Welle das Boot umwarf, in dem er und vier andere Menschen saßen.