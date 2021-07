Historische Wasserleitung in Telfs wohl über 400 Jahre alt

Eindrucksvolle Dimensionen: Der gemauerte, mit einer aufwändigen Steinkonstruktion abgedeckte Kanal dürfte in der Lage gewesen sein, rund 1000 Liter Wasser pro Sekunde weiterzuleiten.

Telfs – Im Telfer Obermarkt kam es in den vergangenen Tagen zu einer kurzfristig angesetzten archäologischen Grabung – die ein durchaus spektakuläres Ergebnis zeitigte. Beim Ausbaggern für ein Wohnbauvorhaben des gemeinnützigen Wohnbauträgers GHS am so genannten Köll-Areal war ein gemauerter Stollen mit einer eigenwilligen gewölbeartigen Deckenkonstruktion aus Natursteinen zutage getreten.