Elsners Kinoabschied als Auftakt des Filmfestival Kitzbühel

Eröffnet wird das Festival am 23. August mit der Österreich-Premiere von „Hannes“. In der Tragikomödie nach einer Vorlage von Bestsellerautorin Rita Falk spielt die 2019 verstorbene Hannelore Elsner ihre letzte Kinorolle. Regisseur Hans Steinbichler wird den Film in Kitzbühel präsentieren. Am Kitzbüheler Horn wird Joseph Vilsmaiers letzter, u. a. in Tirol gedrehter Spielfilm „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ gezeigt. Auch Christian Schwochows neuer Film „Je suis Karl“ kommt beim Festival zur Tirol-Premiere. (TT)