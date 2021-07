Explosion in Leverkusener Chempark-Anlage: Zwei Tote, noch fünf Vermisste

Leverkusen – Die Detonation ist gewaltig, die Rauchwolke weithin sichtbar, die Anwohner sind verängstigt: Bei einer verheerenden Explosion in einer Müllverbrennungsanlage des Chempark Leverkusen sind mindestens zwei Mitarbeiter ums Leben gekommen. Eines der Todesopfer wurde am Nachmittag bei Rettungsarbeiten gefunden. 31 Mitarbeiter wurden verletzt, fünf von ihnen intensivmedizinisch versorgt. Die Suche nach Vermissten werde unter Hochdruck fortgesetzt, wie Chempark-Leiter Lars Friedrich sagte. Es bestehe immer noch eine Gefährdungslage, wenn auch keine akute mehr. Die Ursache für die gewaltige Explosion ist bisher unklar.

Den Bewohnern des Rheinlandes machte der Vorfall auch deshalb so große Sorgen, weil sie innerhalb weniger Wochen ein weiteres Mal bang auf die Warn-Meldungen der Behörden blicken mussten. Jüngst hatte man ja schon die Hochwasserkatastrophe erlebt – in Leverkusen etwa musste eine Klinik zeitweise geräumt werden.

Die gewaltige Explosion, die laut Zeugenaussagen noch im Umkreis von gut zehn Kilometern zu hören war, ereignete sich nach Angaben des Betreibers gegen 9.40 Uhr im Tanklager des Entsorgungszentrums im Stadtteil Bürrig. Eine gewaltige Rauchwolke stieg auf. Die Erschütterung war derart heftig, dass sogar mehrere Stationen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen sie messen konnten. Unter anderem sei sie an einer Station im Hespertal registriert worden – rund 40 Kilometer entfernt.

Nach dem Brand bestand nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) bei einem zweiten Tank Explosionsgefahr. Dieser habe 100.000 Liter hochentzündliche, giftige Abfallstoffe enthalten, sagte Reul am Dienstag. Die Feuerwehr habe die Gefahr aber bannen können. Nach Reuls Angaben waren 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe „Extreme Gefahr" ein.

📽️ Video | Explosion in Chemiepark in Leverkusen

Anwohner wurden vorsorglich aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Warnung wurden Sirenen und Warn-Apps ausgelöst. Die Stadt Leverkusen sperrte vorübergehend Spielplätze in den Stadtteilen Bürrig und Opladen. Von einer Eskalation der Lage sei nicht auszugehen, teilte die Stadt aber auf ihrer Homepage mit. Wegen des möglichen Schadstoffausstoßes warnte die Stadt die Anwohner der beiden Stadtteile darüber hinaus vor dem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem Garten. Bei nicht aufschiebbaren Arbeiten im Garten sollten zudem vorsorglich Handschuhe getragen werden.

Chempark-Leiter Friedrich sagte, die Menschen in Leverkusens seien weiter zur Vorsicht aufgerufen und sollten verdächtige Niederschläge melden. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen nach dem Brand „relevante Stoffe" zu finden seien, sei nach Auskunft des Landesumweltamtes (LANUV) noch nicht möglich. Für den Fall, dass sich Rückstände und Ruß-Niederschlag auf den Grundstücken und Straßen finden, konnten sich die Menschen an eine Telefon-Hotline (0214 406-33333) wenden.