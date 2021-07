Behinderten-Fahrzeug in Graz von Zug erfasst: Lenker tot

Graz – Ein älterer Mann auf einem Behinderten-Fahrzeug ist am Dienstagnachmittag in Graz auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Lenker, seine Identität ist noch nicht sicher geklärt, war kurz nach 15.30 Uhr über einen mit Rotlicht gesicherten, aber unbeschrankten Bahnübergang auf die Gleise gefahren und von einem Personenzug der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) trotz Notbremsung erfasst worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.