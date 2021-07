Nachfolge steht fest: Barbara Schöneberger beerbt Guido Cantz bei „Verstehen Sie Spaß?"

Berlin – 1980 erstmals auf Sendung gegangen, ist „Verstehen Sie Spaß?" eine der langlebigsten Shows im deutschen Fernsehen. Doch in den vergangenen Jahren hat der Niedergang der Einschaltquoten auch vor ihr nicht Halt gemacht. Daran konnte auch Moderator Guido Cantz nichts ändern. Die Folge: Schon im Juni wurde publik, dass er die Moderation der Sendung im Dezember abgeben wird.

Seither wurde kräftig spekuliert, wer denn sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin werden könnte. Der Name Barbara Schöneberger wurde genannt. Zwischenzeitlich wurde auch gemutmaßt, sie könnte fortan gemeinsam mit Kollege Jörg Pilawa durch die Show führen. Nun jedoch ist es offiziell: Schöneberger übernimmt das Ruder alleine. Das gab der Südwestrundfunk (SWR), der die Sendung für Das Erste produziert, bekannt. Die erste Ausgabe mit der neuen Moderatorin wird voraussichtlich am 2. April ausgestrahlt.

Für Barbara Schöneberger wiederum geht ihrer eigenen Aussage zufolge mit der Präsentation von „Verstehen Sie Spaß?" ein „Kindheitstraum in Erfüllung". Die 47-Jährige erklärt: „Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll! Gerade Paolas Show- und Gesangstalent waren immer Vorbild für mich – ganz abgesehen von ihrer wunderbaren Fönfrisur."

Das Ehepaar Kurt (1941 bis 2012) und Paola Felix hatte die Unterhaltungssendung in ihren Anfängen in den 1980er-Jahren moderiert. Mit Karl Dall, Harald Schmidt, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey, Frank Elstner und Guido Cantz folgten darauf nur noch männliche Moderatoren. Cantz, der seine letzte Ausgabe am 18. Dezember präsentieren wird, hatte den Job 2010 von Elstner übernommen.