Rennradfahrer (41) bei Kollision mit Auto in Absam verletzt

Absam – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagvormittag in Absam ein Rennradfahrer (41) verletzt worden. Der Mann erlitt bei dem Sturz Kopf- und Schulterverletzungen.

Der Pkw war von einer 80-Jährigen gelenkt worden, die nach links in die Salzbergstraße einbiegen wollte. Dort kam es zur Kollision mit dem 41-Jährigen, der in südliche Richtung unterwegs war. Er stürzte in einen angrenzenden Grünstreifen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Hall. (TT.com)