Jugendlicher bei Fußballspiel mit Desinfektionsmittel bespritzt und angezündet

Thüringen – Ein vermeintlicher Spaß mit Desinfektionsmittel und einem Feuerzeug hat bei einem 16-jährigen in Thüringen zu erheblichen Verbrennungen geführt. Eine 15-Jährige bespritzte ihren Freund am Montag während eines Fußballspiels in Sondershausen aus Jux mit einer Flüssigkeit, bei der es sich um ein Desinfektionsmittel mit hohem Alkoholgehalt handelte, erklärte die Polizei Nordhausen den Vorfall.