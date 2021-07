Gut zu essen: Allerlei Wissenswertes rund um die köstliche Kirsche

Innsbruck – Am besten schmecken Kirschen frisch vom Baum, „wenn sie noch warm von der Sonne sind”, sagt Regina Norz vom Obstbau Surerhof in Thaur. Die Obfrau von TirolObst verrät, worauf beim Kauf zu achten ist, was die empfindlichen Bäume gar nicht mögen und was so alles in den Kirschen steckt. Ihr Rezept-Tipp ist ein Klassiker, der der ganzen Familie schmeckt.